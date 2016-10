Steinheim - D

as Erlebnisbecken und der Sanitärtrakt im Steinheimer Wellarium hatten in den vergangenen Monaten des Öfteren für Gesprächsstoff gesorgt. Blamabel sei die Bauausführung im Sanitärtrakt gewesen, hieß es in einem Leserbrief. Vor allem ein unebener Boden, auf dem Duschwasser in den Umkleidebereich floss, erregte den Unmut von Badegästen, von denen sich einige nach wie vor die abgerissene Wärmehalle zurückwünschen. Um eine Bewertung der Baumängel, aber auch des neuen Konzepts mit Erlebnisbecken und Sanitärtrakt ging es dann auch in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Steinheim-Murr am Donnerstagabend im Murrer Bürger- und Rathaus.

Von einem „intensiven Jahr“ sprach der Architekt Jochen Rausenberger vom beauftragten Büro Richter + Rausenberger in Gerlingen. Die Arbeiten seien zu Beginn ins Stocken geraten, als eine dicke Betonplatte vom Baugrund entfernt werden musste. Diese Verzögerung habe in der Endphase zu einer „Überlastung aller Beteiligten“ geführt: „Alle haben sich auf engstem Raum drauf gestürzt“, beschrieb er die Eile, um den Badegästen einen fertigen Bau präsentieren zu können. Allerdings sei man erst mit vierwöchiger Verspätung fertig geworden. Ungünstig hätten sich auch drei Feiertage mit „halben Wochen“ ausgewirkt. Rausenberger bedauerte, dass es zu dem Gefälle des Fußbodens gekommen sei. Er sicherte dem GVV zu, dass die Schäden beseitigt werden und die Kosten dafür unter den beteiligten Unternehmen als Gewährleistung aufgeteilt würden. Dem GVV entstünden keine Mehrkosten.

Der Architekt Jochen Rausenberger konnte noch keine endgültige Kostenabrechnung vorlegen, sicherte den Bürgervertretern aus den Kommunen Steinheim und Murr aber zu, das im Frühjahr nachzuholen und den anvisierten Kostenrahmen von 1,09 Millionen Euro auf jeden Fall einhalten zu können. Stand jetzt entfallen davon rund 970 000 Euro auf das Erlebnisbecken und Sanitärtrakt und etwa 120 000 Euro für den Unterhalt des Freibads. So seien Wasserzähler, die Hydraulik und das Wasserleitungsnetz mit maroden Leitungen erneuert worden.

Anfänglich habe es „gewisse Mängel“ gegeben, erklärte der GVV-Vorsitzende Torsten Bartzsch in der Sitzung. Der Murrer Bürgermeister bezeichnete das Gefälle am Fußboden als „mehr als ärgerlich“. Der Freibadträger müsse damit leben, dass er das Gebäude für die Saison möglichst bald eröffnen wollte und dass er deshalb dann später eben „noch einmal ran“ musste. Kritik daran sei legitim, aber man müsse auch sehen, dass alle genannten Punkte behebbar seien. Bartzsch kündigte auch an, sich mit dem Architekten um eine weitere Verbesserung einzelner Punkte zu kümmern. So waren etwa die Lüftung, die Duschköpfe und die Abschließbarkeit der Duschkabinen kritisiert worden.

Insgesamt betrachtet, haben sich das Erlebnisbecken und der Sanitärtrakt laut Bartzsch „sehr gut eingeführt“. Von Dauergästen sei die Rückmeldung gekommen, das neue Becken sei nicht so schlecht, wie es manchmal gemacht werde. Die Nutzer seien überwiegend zufrieden.

Wie man eine Dusche einbauen könne, durch die man nicht mal nass werde, fragte sich Eugen Hofmann, CDU-Rat aus Murr, der auch die Stärke der Lüftung als unangenehm empfunden hat. „Das ist alles einstellbar, man muss einen Kompromiss finden“, sagte Architekt Jochen Rausenberger über die Lüftung, die für einen „reinen Sommerbau“ konzipiert gewesen sei und deshalb wohl als zu stark empfunden wurde. Die bemängelten Duschköpfe seien neu auf den Markt gekommen und würden ausgetauscht, kündigte er an.

Im Wellarium stehen offenbar weitere Sanierungen an. Bereits im Januar habe man die Räte bei einer Vorortbegehung darüber informiert, dass der GVV mittelfristig das Sammelumkleidegebäude sanieren müsse, informierte die Verwaltung im Haushaltsplan für 2017. Dort seien Bodenbeläge und Sanitärbereiche schadhaft, zudem leide das Tragwerk des Gebäudes unter Schimmelbefall.

Badegäste sollen außerdem wieder in den Genuss von Brunnenwasser kommen. Deshalb plant der Verband den Umbau des Brunnenwasserverteilers, damit permanent Wasser fließen kann. Ein Architekturbüro prüft derzeit den Aufwand.