Steinheim Luftreinhalteplan soll bis Ende 2017 stehen

„Der erste Schritt wird sein, dass das Regierungspräsidium auf die Stadt Steinheim zugeht, um sich in einem ersten Gespräch auszutauschen“, erklärt Matthias Kreuzinger. Anschließend werde festgelegt, was im Einzelnen möglich ist, um die Qualität der Luft zu verbessern. Die entsprechenden Maßnahmen würden durch das RP geprüft. Oft sei es dabei auch so, dass Gutachten eingeholt werden müssten. „Im Laufe des Jahres 2017 wird man dann in den Entwurf gehen“, erklärt der Pressereferent. In diesem sei auch niedergeschrieben, mit welchen Projekten konkret die Stickstoffdioxid-Konzentration reduziert werden soll. Das müsse aber noch nicht das letzte Wort sein, betont Matthias Kreuzinger und verweist auf das Beispiel Remseck, wo zunächst ein Lastwagen-Durchfahrtsverbot angedacht war, dann jedoch auf kritische Stimmen reagiert und auf eine Pförtnerampel umgeschwenkt wurde. Auch gegen den Entwurf für Steinheim könnten während der Auslegung Einwände erhoben werden, stellt der Behördensprecher fest. Und wenn die Prüfung ergebe, dass sich etwas nicht umsetzen lässt, „muss man man sich über ein milderes Mittel Gedanken machen, mit dem man ebenfalls zum Ziel kommt“, erläutert Matthias Kreuzinger. Rechtlich sei man sogar verpflichtet, das weniger scharfe Schwert zu wählen. Denn Stoßrichtung eines Luftreinhalteplans sei es nicht, die Verkehrsflüsse zu verändern, sagt er.

Fakt sei aber auch, dass Autos, Lastwagen und Co. vornehmlich für erhöhte Stickstoffdioxid-Werte in den Städten verantwortlich zeichneten. Deshalb wähle man auch verkehrsbezogene Ansätze, um gegenzusteuern. „Welche das in Steinheim sind, steht aber noch nicht fest“, konstatiert Matthias Kreuzinger.

Was auch immer am Ende beschlossen wird, muss im Prinzip nur in der Ludwigsburger Straße und der Marktstraße wirken. Denn an den Messstellen dort habe es ja die Überschreitungen gegeben, sagt Matthias Kreuzinger. Er weist zudem darauf hin, dass der „Charakter des Luftreinhalteplans bindend ist“. Sprich: Die dort vermerkten Maßnahmen müssen auch umgesetzt werden. „Ob das geht, wird ja bereits im Verfahren geprüft“, erklärt der Pressereferent des Präsidiums. Im Plan selbst stehe dann, bis wann genau die jeweiligen Regelungen Realität sein müssen.