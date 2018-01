Dass man im bundesweiten Ranking zwei Plätze schlechter liegt als im Vorjahr, ist für Petermann „kein negativer Punkt. Man muss sich nur mal anschauen, was für Veranstaltungen da vor uns liegen: Frankfurt, Hannover, Hamburg, Berlin, Köln – das sind Läufe mit zum Teil fünfstelligen Teilnehmerzahlen in großen Städten. Da können wir als ländliche Region natürlich nicht mithalten.“ Petermann verweist dafür auf einen anderen Punkt: „Als wir vergangenes Jahr Nummer eins in Baden-Württemberg und acht in Deutschland waren, da kam die Nummer zwei aus dem Ländle bundesweit auf Rang neun. Dieses Jahr ist Mannheim in Deutschland auf Platz 14. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir uns von den Konkurrenten ein wenig abgesetzt haben. Das stellt mich doch zufrieden und zeigt, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind.“