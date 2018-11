Ein Schaden von 10 000 Euro und ein kilometerlanger Stau lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 53-Jähriger mit seinem 7,5-Tonner rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Böschung geraten. Hierbei kippte der Lastwagen um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der 53-Jährige alleine aus dem Führerhaus befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Lasters bildete sich zeitweise ein Rückstau von sechs Kilometern.