Steinheim Kreisstraße 1611 wird zehn Tage gesperrt

Steinheim-Höpfigheim - Mit Reparaturarbeiten am Fahrbahnbelag beginnen die Straßenbauer des Landratsamts Ludwigsburg am Donnerstag, 3. August, um 7 Uhr auf der Kreisstraße 1611 in Höpfigheim. Die Straße wird in zehn Tagen saniert. Die Kompostieranlage der Gesellschaft für Wertstoffverwertung (GWV) in Höpfigheim ist in diesem Zeitraum ebenfalls geschlossen.