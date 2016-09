Steinheim - D

as Museum zur Kloster- und Stadtgeschichte hat am Freitag seine aktuelle Ausstellung eröffnet. Mit „in vitro veritas“ werden zeitgenössische wie historisch bedeutsame Glasobjekte in den Fokus gestellt. Es ist eine reizvolle Gegenüberstellung von Alt und Neu, die sich dem Betrachter bietet. Gläserne Exponate, mal alt, fragmentarisch und angegriffen, mal unversehrt und exklusiv geschwungen, bilden sie in der Urmenschstadt für rund eine Woche eine harmonische Symbiose. Der Werkstoff aber, der den Exponaten zugrunde liegt, ist zeitlos. Glas blickt auf eine 9000-jährige Geschichte zurück. Die ältesten Funde reichen zurück bis in die Steinzeit um 7000 vor Christus. Aus seinen urzeitlichen Anfängen über Handwerk und Manufaktur hat Glas den Weg in die industrielle Fertigung gefunden und ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.Das war auch schon zu jenen Zeiten nicht anders, als die Nonnen im 16. Jahrhundert das Kloster Mariental bewohnt und dort „vermutlich im täglichen Gebrauch“, Glasgefäße eingesetzt hatten; einige davon hübsch und aufwendig verziert. So erfuhren es die Besucher der Vernissage von Heimatpflegerin Helga Becker, die betonte: „Für unsere begreifbare Geschichte ist der Glasschatz, der zwischen 1982 und 1986 bei Grabungen auf dem ehemaligen Areal des Klosters Mariental zutage getreten ist, gar nicht hoch genug einzuschätzen“. Die Glasfunde zeugen vom Wohlstand und der Bedeutung des Klosters das über 300 Jahre – von 1255 bis 1580 – eine wichtige Rolle in der Geschichte Steinheims gespielt hat. Mit einer an einen Roman erinnernden Einführung in die Geschehnisse vor über 500 Jahren, zog Becker die Anwesenden tief hinein in ein Szenario, bei dem das Kloster von Soldaten überfallen wurde und viel zu Bruch gegangen war. „Die Anweisung, die Scherben zu vergraben, war unser Glück, denn so hat der Glasschatz überdauert“, freut sich die Museumshüterin über die gefundenen Vorratsgefäße, bauchigen Flaschen, Nuppenbecher und Henkel-Tassen. So ist ein Henkel zu bestaunen, dessen Griff sich in Form eines Vogels zeigt.

Dass die Ausstellung aber noch umfassender ist und obendrein einen zeitgenössisch-künstlerischen Aspekt einfasst, das liegt an der Beteiligung von Marianne Hasenmayer und Susanne Feix. Erstere hat sich zu einer Glas-Expertin entwickelt, die im In- und Ausland wegen Ihres Wissens gefragt ist. Auch bringt sie ihre Kenntnisse in das Spiegelberger Glasmuseum ein, wo aktuell die Ausstellung „Glas im Fluss“ zu sehen ist. Für die Steinheimer Ausstellung hat sich Hasenmayer bei der Auswahl der Objekte auf die Themen Pharmazie, Alchimie, Küche und Keller konzentriert. Die Exponate stammen aus dem 18. Jahrhundert bis hin zur Mitte des 20. Jahrhunderts und entführen in eine vergangene, aber nicht allzu ferne Welt. Den Bogen zur Neuzeit schlägt Susanne Feix mit ihren häufig weich geschlungenen Glasrohren, die oft den Zusammenhang mit Knoten aufweisen und gerne auch im Materialmix, etwa dem von Hanf und Glas daherkommen. Die Marbacher Künstlerin, die in Stuttgart studiert bei Professor von Stockhausen studiert hat, war schon früh von dem fragilen Material fasziniert. Von 1988 an hat sie zahlreiche Gläserblaskurse absolviert und später ein Zusatzstudium in Glasgestaltung angehängt. Dass sich die Künstlerin mit dem edlen Werkstoff „der voller Feuer, Energie und Leidenschaft, mal kalt und zerbrechlich, dann wieder heiß und unendlich formbar ist“ verbunden fühlt, wurde mit deren eigenen Worten deutlich. „Mit meinen Schätzen lege ich offen, was eingeschlossen und geschützt werden will, aber nach außen drängt“.

Susanne Feix, die sich mit ihren Künsten außerdem der Malerei, der Fotografie und dem Tanz widmet, bat die Ausstellungsbesucher am Freitagabend: „Lassen Sie sich berühren, aber bitte berühren Sie nichts. Es ist alles äußerst wertvoll und zerbrechlich.“