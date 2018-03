Steinheim Kooperation mit Großbottwar steht bevor

Erfreulich waren auch die statistischen Daten. 274 Kilometer wurden in Halb- und Ganztageswanderungen zurückgelegt. 95 Kilometer wurden geradelt. Insgesamt nahmen 829 Personen an den Aktivitäten teil, darunter 22 Jugendliche. Von der Ausfahrt ins Fichtelgebirge, mit 49 Personen, wusste Hannelore Nolkemper nur Gutes zu berichten. Für das Jahr 2018 konnte wieder ein buntes Programm erstellt werden: mit neun Tageswanderungen, einer Jahresausfahrt in die Allgäuer Alpen, drei Halbtagswanderungen, 12 Seniorenwanderungen, zwei Seniorennachmittagen, einer ganztägigen Radtour, eine Seniorenradtour sowie eine Feierabendwanderung und zwei Exkursionen an Samstagen. Dazu kommt neu die Einführung ins Nordic Walking.