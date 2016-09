Steinheim - Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 9.20 Uhr und 19.40 Uhr in der Getrud-Weiler-Straße in Kleinbottwar in einen Unfall verwickelt war, aus dem Staub.

Der Unbekannte, der vermutlich mit einem LKW unterwegs war, streifte einen BMW, der am Fahrbahnrand stand, und beschädigte diesen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/9000, zu melden.