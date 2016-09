Steinheim-Kleinbottwar - Bereits der Philosoph Konfuzius wusste: „Wähle einen Beruf den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“. Wenn dem so ist, stehen Jungregisseur Philipp Wolpert wohl so einige „arbeitsfreie“ Tage in seinem Leben bevor. Derzeit bereitet er mit dem Kleinbottwarer Theaterhaufen dessen Inszenierung von „Krabat“ vor, doch der frischgebackene Abiturient wird auch danach den Regiestuhl nicht räumen. Er plant ein Studium zum Regisseur, um später auch beruflich am Theater Fuß zu fassen. „Das ist mein Lebenstraum“, erklärt der 19-jährige Spielleiter.

Und da ist er schon auf dem besten Weg: Mit zwölf Jahren schreibt er sein erstes Musical „Jonas auf der Suche nach dem verlorenen Glück“, das 2012 in Beilstein aufgeführt wird. Mit „Die Gewissensfrage – Liebe, Zwiespalt, Geld und Gier“ folgt im Jahr 2014 schon das zweite Stück aus seiner Feder. Und das ist nur eine kleine Auswahl aus seinem Schaffen. Denn daneben spielt er selbst in diversen Stücken mit, fungiert als Gastmoderator beim Heilbronner Weihnachtszirkus und nebenbei ist er auch noch Sänger.

Und hier liegt der Grundstein für sein heutiges Schaffen, denn „Theater ist meine Leidenschaft“, erklärt er. Aber da er auch die Musik liebe, habe er nach einer Möglichkeit gesucht, diese beiden Themen miteinander zu verbinden.

Ein großer Wurf in Sachen Regie, gelang ihm auch 2015. Schon seit längerem war er beim Theater auf Burg Stettenfels aktiv. Hans Kipfer hatte dort die Intendanz inne, „ein renommierter Schauspieler und Regisseur“, so Wolpert. Ihn habe er damals gebeten, einmal zuzusehen, wie er selbst Regie führt – das Ergebnis war ein Engagement bei „Die kleine Hexe“. Im Rahmen der Aufführungen sei schließlich auch der Theaterhaufen auf ihn aufmerksam geworden und mit „Krabat“ an ihn herangetreten. Das Stück um einen jungen Zauberlehrling, der sich gegen seinen Meister, der ein dunkles Geheimnis hütet, zur Wehr setzen muss, reizte den 19-Jährigen.

Besonders interessant seien für ihn die „tollen Charaktere und Wandlungen“ in dem Jugendroman von Ottfried Preußler. Auch die Hintergründe seien interessant. In seine Erzählung hat der Autor sowohl eine sorbische Sage eingearbeitet, als auch seine Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus verarbeitet. Das sei zwar schwierig auf die Bühne zu bringen, „aber auch spannend“, so Philipp Wolpert. Gemeinsam mit Tobias Frühauf hat er für den Theaterhaufen eine düstere Neufassung von „Krabat“ auf Basis der Version von Nina Achminow erarbeitet und mit den Schauspielern einstudiert.

Dabei ist sein eigener Fingerabdruck stets zu spüren. „Ich liebe es, mit Musik zu agieren“, erklärt der Jungregisseur. Mit Steffen Elzenbeck habe er einen Musiker an Bord, der seine Ideen umsetzen könne. Sein Herz schlage außerdem für Timing, Temperament und Emotion. „Die wird zwar immer künstlich erzeugt, aber ich will möglichst nah rankommen“, verdeutlicht er seine Ambitionen. Auf der Bühne herrscht dabei keineswegs Diktatur. „Mir ist die Menschlichkeit am Theater sehr wichtig“, betont Philipp Wolpert. Zu oft gäbe es an Schauspielhäusern schlechte Stimmung, weil manche Regisseure „vom alten Schlag“ sind. Ihm ist dagegen das Miteinander vor und besonders auch hinter den Kulissen wichtig: „Wer so harmoniert, harmoniert auch auf der Bühne.“ Sein Alter habe ihm dabei noch nie Probleme gemacht.

Was „Krabat“ angeht, ist seine Arbeit nun nahezu am Ende angelangt. Zwar gebe er Einsätze und helfe bei der Optimierung, „aber man kann auch beruhigt im Zuschauerraum sitzen“. Eine große Verschnaufpause gönnt sich Philipp Wolpert aber nicht. Derzeit wirkt er auf dem Theaterschiff und am Heilbronner Theater in je einem Stück mit. Gemeinsam mit Tobias Frühauf hat er dazu „Tacheles und Tarantula“ gegründet. Ihr Ziel ist es, unbekannte Dramen, „die heute kaum noch Würdigung finden“, neu zu beleben. Wie etwa „Die Seeschlacht“ von Reinhard Goering – eine Inszenierung der Tragödie rund um sieben Matrosen ist ein weiterer Traum von Philipp Wolpert.