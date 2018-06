Steinheim-Kleinbottwar Stadt will sich gegen heftige Wolkenbrüche wappnen

So weit wie in Höpfigheim ist man in puncto Rezepte gegen den Starkregen in Steinheim und Kleinbottwar allerdings noch nicht. Zunächst muss ein Büro mit dem Auftrag betraut werden. Fördergelder müssen zudem erst bewilligt werden. Sobald das geschehen ist, soll der Ausschuss für Technik und Umwelt die Arbeiten vergeben. Eine Umsetzung ist für 2019 anvisiert.

Der Bürgermeister Thomas Winterhalter sagte jetzt im Ortschaftsrat auf Nachfrage von Heinz Deuble von den Freien Wählern, dass sich wohl wieder das Büro Winkler und Partner um die Bestandsaufnahme kümmern werde. Die Fachleute seien mit den Verhältnissen im Botttwartal vertraut – nachdem sie auch die Hochwasserrückhaltebecken konzipiert haben.

Der Rathauschef wies außerdem darauf hin, dass man die Untersuchung auch aus finanziellen Gründen benötige. Denn nur, wenn man über eine Gefahrenkarte verfüge, könnten einzelne Maßnahme bezuschusst werden. Horst Trautwein von der CDU gab jedoch zu bedenken, dass das Ganze auch gewisse Verpflichtungen mit sich bringe. „Wenn es Mängel gibt, muss man dann auch was machen“, betonte er. Insofern bestehe die Analyse nicht nur auf dem Papier. Ein Handlungsdruck bestehe sowohl für die Kommune als auch für die Bürger, bestätigte der Rathauschef. „Es ist aber auch schon einiges getan worden nach dem letzten Ereignis 2002“, sagte daraufhin Manfred Waters und erinnerte daran, dass an Grundstücken teilweise Führungsschienen angebracht worden seien, um das Wasser im Notfall abzuhalten.

Klemens Weller von den Freien Wählern machte schließlich noch darauf aufmerksam, dass die Bürger bei dem Prozess mitgenommen werden sollten. Das ist für Thomas Winterhalter eine Selbstverständlichkeit. Wie in Höpfigheim würden für Steinheim und Kleinbottwar Infoveranstaltungen anberaumt. „Da wird auch jemand vom Landratsamt da sein, der die rechtliche Schiene beleuchten kann“, erklärte der Schultes. Die Starkregen-Gefahrenkarten seien überdies online abrufbar.