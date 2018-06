Steinheim-Kleinbottwar - Eine Gartenhütte in der Amtsstraße in Kleinbottwar hat am Sonntag gegen 12.10 Uhr gebrannt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Steinheim, die mit vier Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort war, versuchte die 51-jährige Besitzerin der Gartenhütte das Feuer selbst zu löschen. Dabei verletzte sie sich leicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Das Gartenhaus brannte komplett ab, das Feuer griff auf Bäume und Heckenteile über. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der Brand wurde vermutlich durch unsachgemäße Entsorgung von Grillkohle in einem Mülleimer, der neben der Gartenhütte aufgestellt war, ausgelöst.