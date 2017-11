Steinheim-Kleinbottwar In der Weihnachtsbäckerei . . .

Während Konditormeister Ingolf Groner die Oberteile der Spitzbuben aussticht – 720 müssen es am Ende sein –, macht sich sein Kollege Stefan Moser, ebenfalls Konditormeister, an die Schokoschäumle. Die Teigherstellung hat es ein wenig in sich. Damit die Schäumle am Ende nicht nach oben aufgehen, sondern so genannte Füßle bekommen, bedient sich der Profi einer übersättigten Zuckerlösung. Diese blubbert in einem Kupferkessel auf dem Gasherd vor sich hin, Stefan Moser rührt und überprüft immer wieder die Temperatur. Exakt 118 Grad muss die Zuckerlösung haben, erklärt er. Hätte er, wie es anno dazumal der Fall war, kein Thermometer, der Konditormeister würde den richtigen Zeitpunkt dennoch feststellen können, wie er verrät: und zwar anhand einer Zuckerprobe. „Diese Stufe heißt ,starker Flug‘“, erklärt Moser und pustet auf ein wenig Zuckerlösung am Löffel. Sofort bilden sich Zuckerblasen, ähnlich den Seifenblasen.

Die Lösung ist also fertig, der Kessel kommt kurz ins kalte Wasser, dann der noch heiße, flüssige Zucker ganz langsam ins steif geschlagene Eiweiß. Kakaopulver macht aus dem Ganzen Schokoschäumlemasse, die dann in zwei Spritzbeuteln landet, aus denen Stefan Moser und die Auszubildende Leonie Hübner in Windeseile kleine Achter in Baisermasse auf Bleche drücken. „Ich kann das gar nicht langsam“, sagt Stefan Moser lachend und formt weiter schnelle Achter, bis neun große Bleche gefüllt sind.