Steinheim-Kleinbottwar/Handball Zum Start ins neue Jahr gleich ein Derby

Die Vorbereitung lief aus seiner Sicht gut, lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr habe man eine kleine Pause eingelegt. „Wir haben also praktisch durchtrainiert. Zudem haben wir einige Testspiele absolviert“, berichtet Bender, dessen Team seit dem 25. November kein Pflichtspiel mehr absolviert hat. „Die lange Pause haben wir aber auch dazu genutzt, dass alle ihre Blessuren auskurieren konnten. Stand heute sind alle Spielerinnen fit.“ Fehlen wird den HG-Frauen lediglich Melina Sturm, die im Ausland weilt. „Patricia Weber ist nach einem längeren Auslandsaufenthalt seit Montag wieder da. Werfen kann sie auf jeden Fall noch. Mal sehen, inwiefern es schon für einen Einsatz reicht“, erklärt Klaus Bender.

Doch auch die Gäste aus Großbottwar gehen mit einigem Rückenwind ins Derby, haben sie doch erst am vergangenen Sonntag das Vorbereitungsturnier in Wiernsheim gewonnen. Zudem sieht es auch bei den Störchen personell wieder deutlich besser aus als über weite Strecken der Hinrunde. Von den Langzeitverletzten fehlt lediglich noch Stephanie Heim. Feride Günsoy hatte ja bereits zum Ende der Hinrunde wieder gespielt, „und vielleicht gibt ja Vanessa König am Samstag ihr Comeback in der Landesliga“, sagt Timo Peter. Auf jeden Fall wird Lisa Döttinger nach längerer Krankheit wieder dabei sein. „Wir dachten erst, dass wir sie langsam in der zweiten Mannschaft anfangen lassen. Aber es war von Beginn an fast so, als sei sie nie weg gewesen“, freut sich Timo Peter, der allerdings auf die im Urlaub weilende Torhüterin Alexandra Ziegler verzichten muss. „Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter Sophie Müller. Sie ist seit Wochenbeginn krank und hat daher auch überhaupt nicht trainiert. Aber wir werden auf jeden Fall mit 14 Spielerinnen antreten.“