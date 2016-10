Steinheim-Kleinbottwar - Die Bezirksliga-Handballerinnen der HG Steinheim-Kleinbottwar haben ihre Siegesserie fortgesetzt und das fünfte Spiel in Folge gewonnen. Nach dem 26:16 (16:9) gegen die TSF Ditzingen steht die Mannschaft von Trainer Klaus Bender nun mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze. „Der größte Konkurrent dürfte wohl HB Ludwigsburg II sein“, glaubt der HG-Coach. Allerdings darf die HB-Zweite vermutlich gar nicht aufsteigen, da ihre erste Mannschaft in der Landesliga spielt und dort nicht gerade zu den Titelanwärtern gehört.

Gegen Ditzingen verschliefen die Steinheimerinnen die erste Viertelstunde und liefen zum Teil einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Ironischerweise brachte eine Auszeit der Gäste die Wende. Die HG machte aus einem 6:7 ein 14:7, beim Stand von 16:9 ging es in die Pause. „Nachdem wir aufgewacht sind, ist es bei uns gelaufen. Da haben wir dann auch kaum noch technische Fehler gemacht“, lobt Klaus Bender seine Mannschaft, in der sich neben Janine Klinger vor allem Anne Schubert als Torschützin auszeichnete. „Bei ihr ist offenbar der Druck weg. Sie weiß jetzt, dass sie es kann und was sie machen muss“, freut sich Bender über Schuberts gute Leistung.

Aber auch der Rest des Teams ließ nun keine Zweifel mehr aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Spätestens beim 21:11 in der 42. Minute war die Messe gelesen. Bender wechselte nun munter durch, so wurde Melanie Bauer fast die gesamte zweite Halbzeit geschont. Am Ende leuchtete ein 26:16 von der Anzeigetafel. „Ich bin insgesamt wirklich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft “, resümierte Klaus Bender.

HG Steinheim-Kleinbottwar:

Goebel – Bernhardt (1), U. Schäfer, Bilgin (1), Attaguile (3), Klinger (8/2), Roth (1), Zuddas (2), Schubert (6), A. Schäfer, Hegendorf (2), Banisz, Tegtmeier, Bauer (2).