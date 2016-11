Steinheim-Kleinbottwar - Nach fünf Niederlagen in Folge haben die Bezirksliga-Handballer der HG Steinheim-Kleinbottwar endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern dürfen. Gegen die SG BBM Bietigheim III setzte sich das Team von Trainer Simon Friedl mit 24:23 (8:11) durch. „Befreiungsschlag wäre wohl zu viel gesagt. Aber es war wichtig, dass wir mal wieder gewonnen haben“, war der HG-Coach erleichtert.

Basis für den Sieg war eine starke Abwehr in Kombination mit einem gut aufgelegten Yannick Zieker im Tor. Allerdings funktionierte die Offensive in der ersten Halbzeit noch nicht so recht. „Wir hatten Probleme gegen die 5:1-Abwehr der Bietigheimer. Von den Halbpositionen kam zu wenig Druck“, erklärte Friedl. So ging es mit einem 8:11 in die Pause.

Nach dem Wechsel steigerten sich die HG-Männer in der Offensive, nicht zuletzt dank Steffen Eckstein im rechten Rückraum. Der Linkshänder war nach seiner Verletzung erstmals wieder im Einsatz und steuerte sechs Tore bei. „Dass Steffen wieder an Bord war, ist enorm wichtig gewesen. Ohne ihn hätten wir wohl nicht gewonnen. Er hat auch in der entscheidenden Phase Verantwortung übernommen“, lobte Friedl. „Aber auch Sascha Gohl hat auf der Mitte ein gutes Spiel gemacht und natürlich auch Alexander Schäfer.“ Letzterer war mit acht Treffern erfolgreichster HG-Werfer und traf vor allem bei Kontern. Vom 18:17 zum 20:17 sorgte er sogar in Unterzahl für zwei Gegenstoß-Tore. „Das tut natürlich gut und dem Gegner besonders weh“, freute sich Simon Friedl. Dass es trotz einer 22:17-Führung in der 54. Minute nochmal eng wurde, lag an „zwei, drei unglücklichen Aktionen“, wie es Friedl formulierte. So vergab Robin Kellermann 15 Sekunden vor Schluss noch einen Siebenmeter, im Gegenzug bekamen die Bietigheimer sogar noch einen freien Wurf von außen. Doch Yannick Zieker war zur Stelle, und es blieb beim 24:23 für die HG.

HG Steinheim-Kleinbottwar:

Zieker, Ringle – Schmelcher (1), Biebl, Handl, Schick (1), A. König (1), Gohl (4/1), Schmidt (1), Kellermann (2/1), M. König, Schäfer (8), Eckstein (6).