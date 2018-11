Steinheim-Kleinbottwar - Ein reges, buntes Treiben herrschte gestern in der Bottwartalhalle. 150 Kinder hatten in zwei Gruppen viel Spaß an den vom GSV aufgebauten Stationen. Für Bernhard Fähnle, dem Organisator der Aktion, ging es darum, die Kinder der Schule an der Bottwar, der Paul-Aldinger-Schule, die Vorschulkinder und die Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Vorbereitungsklasse zusammen zu bringen. „Alle sollen sich kennen lernen und eine Stunde miteinander turnen.“