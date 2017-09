Steinheim-Kleinbottwar Fit und auf Zack bis ins hohe Alter

Dieses Wochenende habe man bewusst als Termin für die ersten Gesundheitstage gewählt, erklärte der GSV-Vorsitzende Martin Hegendorf. „Weil das Wahllokal direkt nebenan in der Schule ist, haben wir uns gedacht, dass so auch ein paar Ältere den Weg zu uns finden. Wir wollen, dass die Menschen gesund alt werden.“ Sinn der Gesundheitstage sei es, erst einmal zu eruieren, welche Kurse von möglichen Interessenten nachgefragt werden, so Hegendorf weiter. Geleitet wird die neue Abteilung von Bernhard Fähnle, der als Übungsleiter im Gesundheits- und Präventionssport ausgebildet ist. „Wir haben auch jetzt schon Gesundheitsangebote wie beispielsweise am Sonntagvormittag einen Teil der Freizeitgruppe, Rückenfit 50+ oder „Enorm in Form“, sagte Fähnle. Nun jedoch solle das Ganze mehr koordiniert und auch erweitert werden.

Im Foyer der Halle bot Birgit Thiele aus Murr „Massage-Leckerlis“ an – Kurzmassagen für Kopf, Nacken oder Füße. Dazu hatte sie eine Liege und einen Massagestuhl mitgebracht. Lediglich für die Klangschalenmassage war zu viel Trubel, denn „das Angebot wird sehr gut angenommen“, freute sie sich. Auf großes Interesse stieß auch der Informationsstand von Sandra Siller aus Großbottwar zum Thema Hui Chun Gong. Mit dieser asiatischen Entspannungsmethode könne man das endokrine System unterstützen, den Bewegungsapparat kräftigen, den Körper verjüngen und den Geist beruhigen, war dort zu erfahren.