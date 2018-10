Steinheim-Kleinbottwar „Es war eine schöne Zeit“

Da kam das Angebot vom TVB Stuttgart ja gerade recht.

Ganz genau. Hannah und ich hatten schon des Öfteren mal darüber geredet, dass wir irgendwann wieder zurück ins Bottwartal wollen. Sie kommt ja auch aus Steinheim. Konkret wurden diese Gedanken aber nie – bis das Angebot aus Stuttgart kam. Da war es sofort Thema. Das Gesamtpaket hat dann einfach gepasst – vor allem mit dem Hintergrund, dass wir Eltern werden.

Wird es Euch dann wohnungstechnisch eher wieder zurück ins Bottwartal ziehen oder nach Stuttgart?

Ins Bottwartal. Wir sind beide nicht so die Großstadtmenschen. Die Frage wird eben sein, wo wir etwas finden. Das ist ja nicht so einfach. Wir steigen deshalb jetzt so langsam auch schon ein in die Wohnungssuche, auch wenn ich erst im Juni nach der Saison hierher kann. Nächstes Wochenende werden wir mal nach Hause fahren und dann auch unsere Familien einbeziehen.

Du warst jetzt sieben Jahre lang in Lemgo. Wie würdest Du diese Zeit beschreiben?

Es war eine sehr schöne und unglaublich wichtige Zeit für mich, in der ich erwachsen geworden bin. Als ich mit 18 Jahren weg bin, musste ich lernen, die Verantwortung zu übernehmen und einen eigenen Haushalt zu führen. Das hat meine Persönlichkeit geprägt. Zudem habe ich Lemgo sportlich extrem viel zu verdanken. Durch die vielen Einsatzzeiten konnte ich mich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ich bin erfahrener und abgezockter geworden, weiß aber auch, dass ich an meiner Konstanz noch arbeiten muss. Alles in allem bin ich in dieser Zeit aber zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler geworden.

Wie würdest Du den TVB Stuttgart beschreiben, zu dem Du jetzt wechselst?

Der Verein hat unglaublich Potenzial – gerade auch durch den Umzug von Bittenfeld nach Stuttgart. Für mich ist das eine spannende Geschichte, einen Verein aus meiner Heimat so begleiten und etwas mit aufbauen zu können. Ich möchte, dass sich der TVB weiter in der Bundesliga etabliert und ins Mittelfeld rutscht.

Das Gespräch führte Julia Spors