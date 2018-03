Steinheim-Kleinbottwar - Wer auf klassische, gut-bürgerliche Küche stand, konnte mit einem Besuch im „Rädle“ in Kleinbottwar nicht viel falsch machen. Doch der Ofen in dem Restaurant ist nun schon seit einigen Monaten aus – und wird auch nicht mehr angehen. Der neue Besitzer gestaltet das Ensemble komplett um und lässt ein Einfamilienhaus und zwei Wohnungen errichten. Der Ausschuss für Technik und Umwelt segnete die Nutzungsänderung am Dienstag einmütig ab.