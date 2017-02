Steinheim-Kleinbottwar Brot, Brötchen und Bargeld

Steinheim-Kleinbottwar - Darf es zum Kuchen vielleicht noch ein bisschen Bargeld sein? Hört sich kurios an, ist aber seit gestern in der Bäckerei Hofmann Realität. Damit reagiert die Kreissparkasse Ludwigsburg in Kooperation mit Bäckermeister Eugen Hofmann auf den Wegfall der Filiale in dem Teilort. „Der Trend zum bargeldlosen Einkaufen wird immer stärker“, hat das KSK-Vorstandsmitglied Dieter Wizemann beobachtet. „Jeder hat jetzt eine Filiale in der Hosentasche.“ Darauf müsse die Bank reagieren, um wirtschaftlich zu bleiben. Dass Scheine und Münzen verfügbar sind, muss aber dennoch gewährleistet sein: „Das erfordert intelligente Lösungen.“