Steinheim-Kleinbottwar Bei Flüchtlingsheim scheiden sich an den Küchen die Geister

Steinheim-Kleinbottwar - Etliche Kleinbottwarer haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, die Flüchtlingsunterkunft zu inspizieren, die für 2,41 Millionen Euro in der Nähe der Bottwartalhalle entstanden ist. Anders als in der bereits vor wenigen Wochen in Steinheim eingeweihten Unterkunft werden dort ausschließlich Familien wohnen, weshalb in den Modulbauten auch größere Wohnungen entstanden sind – im Erdgeschoss eine große für sechs Personen sowie vier für jeweils vier Personen geeignete, im Obergeschoss vier große für sechs Personen. Eine dritte Etage wie in der Kernstadt gibt es in Kleinbottwar nicht. Maximal 40 Menschen sollen hier untergebracht werden.