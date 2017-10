Steinheim-Kleinbottwar Begeisterte Pädagogin lernt loszulassen

Die Freude an der Bewegung wurde Renate Väth „quasi in die Wiege gelegt. Sport und Bewegung waren bei uns schon immer wichtig.“ Auch als Lehrerin erkannte sie den hohen Stellenwert sportlicher Betätigung bei Kindern. „Bewegung macht den Kopf frei, durch Bewegung lernen Kinder leichter.“ Als sie 1992 als „Junglehrerin“ in Großbottwar eine Krankheitsvertretung in der Schule an der Bottwar übernahm, habe sie gleich gedacht: „Das wäre eine Schule für mich.“

Die Schule mit „bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ hat kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert (wir berichteten). Das Umfeld mit den Sport- und Freizeitanlagen, dem bewegungsfreundlichen Schulhof mit Kletterturm und Kletterwand, die über Netze und Seilbrücken mit einem Spiel- und Gerätehaus verbunden sind, eine Streetballanlage, ein Spielhaus mit Rutsche, Schaukeln und Balancierbalken wird von allen 81 Kindern der Grundschule gerne genutzt. „Es wäre mein Wunsch, dass mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin dieses bewegte Profil weiter gestaltet“, sagt Renate Väth.

Ein weiteres „Steckenpferd“ ihrer Arbeit ist das Bildungshaus 3-10, das den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert. Zwei Stunden in der Woche verbringen die Vorschüler aus dem Kinderhaus an ihrer späteren Schule, um sie kennenzulernen.

Im Allgemeinen wünscht sich Renate Väth bei allen Reformen etwas mehr Kontinuität im Bildungsbereich. „Es wäre gut, wenn wir mehr Zeitkontingente zur freien Verfügung hätten.“ Der Unterricht sei immer gut abgedeckt, aber für die individuelle Förderung einzelner Kinder reiche die Zeit oft nicht. Dabei gehe es nicht immer nur um Nachholbedarf. „Auch das Fordern gut beziehungsweise einseitig begabter Kinder gehört zu unseren Aufgaben.“

Die Bandbreite an Anforderungen sei größer geworden. „Wir sind immer schon eine Gemeinschaftschule gewesen.“ Wobei, das muss Renate Väth im Rückblick dann doch zugeben, seien die Anforderungen in Kleinbottwar dann doch weniger als in städtischen Gebieten. „Ich sage immer, wir sind hier wie auf einer kleinen Insel.“ Der Vorteil einer „kleinen, feinen“ Grundschule sei eben, dass die Lehrerinnen und Lehrer jedes Kind kennen. „Das soziale Miteinander ist bei uns sehr gut. Man geht einfach mehr auf das einzelne Kind ein.“