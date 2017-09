Steinheim-Kleinbottwar Aussegnungshalle bleibt zugig und frisch

Die große Lösung hätte vereinfacht ausgedrückt so ausgesehen, dass vor dem Zugang zur Halle ein mit Glas umschlossener Bereich angedockt worden wäre. Diese Variante hatte ein Architekturbüro aus dem Bottwartal kostenlos und ohne jede weitere Verpflichtung vorgelegt. Dem Ortsvorsteher Manfred Waters fuhr allerdings der Schreck in die Glieder, als er erfuhr, wie viel Geld die Kommune für die Einhausung und Überdachung des Gebäudes in die Hand nehmen müsste: rund 140 000 Euro. Der Bauamtsleiter Frank Fussenegger hinterfragte aber auch unabhängig davon Sinn und Zweck des Vorhabens. „Ich finde, was vom Architekten verlangt wurde, ist die Quadratur des Kreises. Die Halle soll verschlossen und gleichzeitig vergrößert werden“, erklärte er. Am Ende stünden im Glasanbau dann aber Leute quasi in einem separaten Raum – und könnten die Beerdigungszeremonie nur bedingt verfolgen. Außer, der Pfarrer wechsele die Position und stehe künftig zum Glaselement hin, erklärte Manfred Waters. „Damit verliert man aber einen Drittel vom Platz“, gab Heinz Deuble von den Freien Wählern zu bedenken. Darüber hinaus riet Frank Fussenegger auch aus ästhetischen Gründen davon ab, etwas zu verschließen – in welcher Form auch immer.

Bei den Räten fielen zudem zwei weitere Vorschläge durch, die Manfred Waters als Kompromiss präsentierte. Demnach sollte zum einen die südliche Wand zum Friedhof hin bis zum circa 5,5 Meter hohen Stützpfeiler verlängert und mit einem Fenster versehen werden, damit die Trauergesellschaft weniger stark im Zug steht. Oder aber, man ziehe das Dach weiter Richtung Zugangsbereich und lasse es auf einer Höhe von drei Metern enden, erklärte Manfred Waters.