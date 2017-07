Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag an einem Audi angerichtet, der zwischen 16 und 20.55 Uhr vor einem Geschäft in der Lerchenhofstraße abgestellt war. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte er das Auto hinten links. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Marbach unter Telefon 0 71 44 / 90 00 entgegen.