Steinheim-Kleinbottwar Apfelernte auf der Streuobstwiese

Die Apfelviertel kamen als Nächstes zum „Zerstückler“. Wir legten die Apfelstücke oben in die Maschine. Man brauchte drei Kinder – zwei fürs Festhalten und eins fürs Kurbeln. Es ging teilweise ganz schön schwer und man durfte auf keinem Fall in die Maschine reinlangen! Unten kamen dann die noch kleineren Apfelstückchen raus. Die Presse wurde mit einem Netz ausgelegt. Dann kamen die zerkleinerten Äpfel hinein. Wenn es ganz voll war, platzierten wir alle Holzklötze in der richtigen Reihenfolge darauf. Mit einer Stange drehten wir die Holzklötze Stück für Stück nach unten. Erst ging es noch leicht, aber schon bald war es sehr schwer. Wir drehten mit unserer ganzen Kraft die Stange. Endlich gewannen wir sehr leckeren, trüben Apfelsaft. Es tropfte unten in die Rinne und dann in den Becher.