Steinheim-Kleinbottwar Ankommenden Menschen die Hand reichen

Bei der Zuteilung der anerkannten Asylbewerber durch den Landkreis haben die Kommunen formal kein Mitspracherecht. So bleibt nur das Prinzip Hoffnung, wenn es darum geht, welche Menschen kommen und wie leicht diese von den Einheimischen akzeptiert werden. Das hängt stark von den meinungsbildenden Menschen im Ort ab, sprich von Vereinen, Gremien und Institutionen in Kleinbottwar, mithin deren Spitze. Dass die eine Schlüsselrolle spielen für eine gelingende Integration, unterstrich Bürgermeister Thomas Winterhalter gegenüber den Ehrenamtlern mit Nachdruck heraus. Wer verhält sich kritisch bis ablehnend, neutral und abwartend oder begegnet den Flüchtlingen sogar mit offenen Armen?

Hier setzen Markus Otto und der Freundeskreis Asyl an: „Kleinbottwar soll ein liebenswerter Ort bleiben, das ist ein Ziel, für das wir arbeiten wollen“, so Otto. Manfred Waters erinnerte in diesem Zusammenhang an die Bürgerversammlung mit 120 Besuchern zur Flüchtlingssituation. „Da hatte ich schon Herzflattern“, gesteht er. Doch am Ende ist die Diskussion „damals ganz toll verlaufen, nicht zu beanstanden, anständig“. Ähnlich pragmatisch soll es wieder zugehen, wenn die Menschen, über die so lange diskutiert wurde, wirklich da sind. Otto - : „Wir verfolgen keine politischen oder kirchlichen Ziele. Wir wollen erreichen, dass Steinheim als Lebensgemeinschaft intakt bleibt.“ Ganz egal sei es dabei, welche Hautfarbe oder Religion die Menschen hätten. Der Freundeskreis plant für Kleinbottwar unter anderem Hausaufgabenbetreuung.

Durch den Austausch mit anderen Organisationen weiß Otto, dass Teenager etwa aus Syrien, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Schulbank sitzen, eine echte Herausforderung sein können. Die müssen herangeführt werden an die Schulreife. „Ich bin begeistert vom Elan und vom Idealismus“, lobte Manfred Waters am Ende.