Steinheim-Kleinbottwar 34 Jahre ein waches Auge für Kleinbottwar

Reinhard Schäfer wurde am 28. Oktober 1984 erstmals in den Ortschaftsrat Kleinbottwar gewählt und damals gleichzeitig in den Gemeinderat Steinheim. Letzterem gehörte Schäfer eine Wahlperiode, bis 1989 an, und stellte sich dann nicht mehr zur Wahl. Sein Ortschaftsrats-Mandat übte Schäfer ohne Unterbrechung aus – und scheidet nun in der siebten Amtsperiode aus.

Dass Schäfer schon seit 1984 im Amt war, dafür zollte der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter Respekt. „Ich halte meine Worte knapp, denn 1984 war ich noch gar nicht auf der Welt.“ Er wolle vor allem „Danke“ sagen, so Winterhalter. „Und ich hoffe, Sie stehen uns weiter mit Rat und Tat zur Seite.“ Das hofft auch SPD-Ortschaftsrat Michael Uhl. „Ich hoffe, dass wir weiterhin auf dein geballtes Wissen zurückgreifen können.“

Das Votum des Gremiums, ihn ziehen zu lassen, fiel einstimmig aus – bei einer Enthaltung vom Betroffenen selbst. Es war in all den Jahren übrigens Reinhard Schäfers allererste Enthaltung bei einer Entscheidung im Ortschaftsrat. Sein Nachfolger ist der CDU-Stadtrat Horst Trautwein.