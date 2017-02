Nach der überraschend deutlichen 22:31-Niederlage in der Vorwoche bei den TSF Ditzingen, sind die Köpfe bei den Bezirksliga-Handballerinnen der HG Steinheim-Kleinbottwar wieder aufgerichtet. Das berichtet Trainer Klaus Bender, der nun vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim TV Vaihingen um 17 Uhr guter Dinge ist. „Das letzte Spiel war ein Ausrutscher, auch weil zwei, drei Spielerinnen gefehlt haben. Jetzt sind wir wieder vollzählig“, blickt der Coach voraus. Um den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt, nicht aus den Augen zu verlieren, sind zwei Punkte in Vaihingen das klare Ziel. „Wir möchten unsere zwei Minuspunkte aus der Vorwoche wieder wettmachen, und das werden wir auch. Da bin ich von überzeugt“, so Klaus Bender, der aber auch klarstellt, keinen Gegner zu unterschätzen. Vaihingen steht im unteren Tabellenmittelfeld, benötigt noch Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft“, erinnert sich der Coach an den 25:23-Hinspielsieg, als man eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung beinahe noch aus der Hand gegeben hatte. „Das lag damals aber eher an uns. Wir haben in der Abwehr nachgelassen und vorne viele Fehlwürfe gehabt“, meint Klaus Bender. Am Sonntag möchte seine Mannschaft die Partie natürlich weitaus weniger spannend gestalten. „Wir haben in dieser Woche wieder gut trainiert, die Stimmung ist da. Es passt alles“, ist er optimistisch. Im Gegensatz zur Vorwoche wolle man vor allem in der Abwehr „mehr Dampf machen“. Zusätzlichen Auftrieb dürfte die Rückkehr von Nicole Hegendorf geben, die ihre Bänderverletzung im Sprunggelenk überstanden hat und wieder auf das Spielfeld zurückkehren wird.