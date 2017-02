In die Karten spielt ihm natürlich, dass er personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir haben zuletzt gegen Ditzingen bewiesen, dass wir starke Phasen spielen können“, erinnert der Coach an die Aufholjagd nach einem Sieben-Tore-Rückstand, den man in ein Unentschieden verwandelte. Ziel sei, eine solche Leistung mal über 60 Minuten aufs Spielfeld zu bringen, gibt der Trainer vor. „Ein Sieg würde uns Selbstvertrauen geben und das Loch vor uns in der Tabelle nicht mehr so groß aussehen lassen.“ An Motivation dürfte es seinen Akteuren folglich nicht mangeln.