Steinheim Kindstötung: 30-Jährige muss knapp fünf Jahre ins Gefängnis

Die 30-jährige Steinheimerin, die in der Nacht zum 17. Februar ihr Kind in der eigenen Wohnung erstickte, ist vom Landgericht Heilbronn am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Damit ist das Gericht der Forderung des Staatsanwalts weitgehend nachgekommen. Er hatte vor etwa einer Woche für eine Haft von fünf Jahren und sechs Monaten plädiert, der Verteidiger wollte die Freiheitsstrafe auf drei Jahre begrenzen.