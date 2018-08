Steinheim Kinder lernen spielerisch die Bedeutung von Sonnenschutz

Was bei einem Sonnenbrand in den Zellen vorgeht und wie Sonnencreme überhaupt funktioniert, erklärt Paulo Sokoll. Er ist als Vertretung für die kurzfristig verhinderte Ärztin Uschi Traub dabei und berät die Besucher. „Wir geben natürlich keine Diagnose, aber wenn jemand ein verdächtiges Muttermal hat, empfehlen wir der Person, zum Arzt zu gehen“, sagt der Mitarbeiter von der Tuberkulosevorsorge. Sokoll schützt sich selber mit viel Wasser und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Aber das nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. Denn die Strahlung wirkt immer auf die Haut ein. „Sonntags vergesse ich es aber manchmal, wenn ich den Tag über zu Hause bin“, sagt er und lacht. Wie bei der Malstation können sich die Interessierten auch bei ihm einen Stempel für ihre Stempelkarte abholen. Vier Stationen gibt es, an denen Infomaterial zum Mitnehmen bereit liegt. „Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Carola Benkert. Wer am Glücksrad und beim Wurfspiel mitmacht, muss Fragen rund ums Thema Sonnenschutz beantworten, um den Stempel zu bekommen. Ist die Karte voll, darf man bei der Verlosung teilnehmen. Der erste Preis ist eine Wellarium-Saisonkarte für das nächste Jahr.