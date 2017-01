Steinheim Karossen lösen Begeisterung aus

Steinheim - Steinheim

Trotz eisiger Kälte trafen sich am Samstagmorgen, 21. Januar, fünf Kinder und sechs Erwachsene zu einem Besuch des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart. Der Freundeskreis Asyl Steinheim hatte zu diesem gemeinsamen Ausflug in 130 Jahre Technikgeschichte eingeladen.