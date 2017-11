Steinheim Judo macht stark – nicht nur im körperlichen Bereich

Vor den Sommerferien bereiteten wir uns auf die Aktion „Mit Sicherheit starke Kids“ vor. Das bedeutete Sondertrainingseinheiten. Wir spürten viele Muskeln, die wir davor nicht kannten. In der Gruppe machen solche Aktionen sehr viel Spaß und wir sind alle gute Freunde. Auf meine Judokas kann ich immer zählen. Ziel des Sondertrainings war der Showact am verkaufsoffenen Sonntag in Steinheim. Wir präsentierten die Vielfalt des Judosports den Einwohnern. Neben Judo haben wir Animal Workout, Turnen und Selbstverteidigung gezeigt.

Judo macht stark, nicht nur im körperlichen Bereich. Ich fühle mich in meiner Haut wohl und bin selbstbewusst geworden, kann mich durchbeißen, wenn es mal nicht so läuft. Die Falltechniken haben mir beim Skifahren und anderen Sportarten oft schon schwerere Verletzungen erspart.

Ich möchte den Zusammenhalt im Verein nicht missen. Wir unternehmen regelmäßig Ausflüge, Trainingslager und Turnierteilnahmen mit Übernachtungen, die sehr viel Spaß machen.

Ich kann jedem nur empfehlen, mal den Judosport auszuprobieren.