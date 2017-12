Steinheim Jogger schlägt Windschutzscheibe ein

Steinheim - Eine 77-jährige befuhr am Montagabend gegen 19.25 Uhr die Seestraße in Richtung Kleinbottwar, als ihr zwei Jogger, ein Mann und eine Frau, entgegen kamen. Der Mann stellte sich auf die Straße und deutete der Fahrzeuglenkerin, dass diese umdrehen solle. Da die 77-jährige jedoch stehen blieb, fotografierte der Unbekannte zunächst das Kennzeichen des Fahrzeugs und schlug danach so kräftig auf die Windschutzscheibe, dass diese zersprang. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der unbekannte Jogger trug Sportkleidung, Handschuhe und eine Mütze, war etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 71 44/82 30 60, zu melden.Steinheim: