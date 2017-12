Steinheim Jetzt kann die heimelige Zeit beginnen

Dass die alpenländisch-schwäbische Parade ein erfolgverheißendes Patentrezept ist, das sich mit jedem Konzert offenbart, hat sich inzwischen mehrfach herumgesprochen. Und es enttäuschte auch in diesem Jahr nicht. Das Ensemble, dem die Töchter des 2013 verstorbenen Gründungsmitglieds Berthold Schurr, Solveigh Jacot an der Harfe, und Elena Risel (Alphorn und Gitarre) ebenso die Treue halten, wie Mutter Rita, ist ansonsten aber oft in variabler Zusammensetzung zu erleben. Immer mit von der Partie ist Jörg Thum, der den Stücken den silbrig-hellen Sound des Hackbretts verleiht. Bruno Schön an der Zither war dabei am Sonntag ebenso zu hören, wie der Vollblutmusiker am Kontrabass, Jörg Lanzinger, der in der Lage sei, „gleich mehrere Instrumentalisten zu ersetzen“, wie Rita Schurr verriet.