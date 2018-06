Steinheim Interkulturell durch den Schwäbischen Wald

Am offenen Feuer klang der Nachmittag gemütlich mit gegrillten Würstchen, Hühnchenspießen, Hackfleischburgern, Grillkäse, Gemüse und Obst aus.

Am 21. Juli findet eine weitere Vorbereitungswanderung in der direkten Umgebung von Steinheim statt. Weitere Teilnehmer sind willkommen (E-Mail an myriam.steng@gmx.de). „Mein Wunsch wäre, dass wir in regelmäßigen Abständen zusammen in die Natur gehen, Spaß haben, ein offenes Ohr füreinander haben und uns gegenseitig helfen und unterstützen. Es wäre total schön, wenn wir immer mehr werden und sich auch noch mehr Einheimische trauen, dazuzustoßen.“ Und noch etwas liegt ihr und den Geflohenen am Herzen: „Wir möchten uns ganz herzlich bei der Bevölkerung in und um Steinheim bedanken. Wir haben so viele Wanderstiefel in einem Top-Zustand erhalten, dass jetzt alle Teilnehmer für die Bergtour versorgt werden konnten!“

Für die „Gipfelglück“-Bergtour, die vom 17. bis 19. August auf den 2656 Meter hohen Großen Krottenkopf führt, ist kurzfristig ein Platz für einen Einheimischen frei geworden. Wenn Sie sportlich, 18 bis 30 Jahre alt sind und in Steinheim und Umgebung wohnen, melden Sie sich bitte per E-Mail an myriam.steng@gmx.de. Weitere Details zur Wanderung online auf www.Puls-der-Freiheit.de