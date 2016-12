Steinheim In Steinheim gibt’s das Original

„So voll war es um diese Zeit noch nie“, freut sich Norbert Gundelsweiler schon vor der offiziellen Eröffnung. Als Erster Beigeordneter hat er zusammen mit Sabine Meichelbeck vom Stadtmarketing und Martin Daunquart vom Bund der Selbstständigen (BdS) diese Veranstaltung von Anfang an organisiert. Auch die Verlosung von Preisen, die Steinheimer Einzelhändler gestiftet haben, kommt gut an und die Gewinner freuen sich über ihre Geschenkgutscheine. Es ist also ein eingespieltes Team, das sich neben dem traditionellen Rahmen für nahezu jedes Jahr etwas Neues ausdenkt. Dieses Jahr ist es der Auftritt des Musikvereins Stadtkapelle Steinheim, der mit elf Bläsern – sechs davon sind Saxophone – in den 40 Minuten bis zum offiziellen Beginn Kino-Flair auf den Marktplatz bringt. Lieder wie „Pops for Four“, „O Happy Day“ oder „Tequilla” zaubern gute Laune unter die geschätzt 800Besucher, die sich auf dem Marktplatz drängen.

Und so es ist gut, dass der Verkehr während der Veranstaltung nicht direkt am Geschehen vorbeifließt, sondern umgeleitet wird. „Das entspannt die Lage hier sehr“, bestätigt auch Michael Eisinger, der mit seiner Firma die Technik liefert, die den bekannten Film „Die Feuerzangenbowle“ aus dem Jahr 1944 auf die riesige Leinwand bringt. Er und sein Team haben dafür drei Stunden lang viele Kabel verlegt, den Ton eingerichtet, die Leinwand aufgestellt und den Vorführwagen in Position gebracht. Mittlerweile kommt der Film von einem digitalen Abspielgerät, früher war die Filmmaschine etwa 800 Kilogramm schwer – aber im gleichen Vorführwagen untergebracht. Eisinger erinnert sich an ein Jahr, in dem bei einer Temperatur von minus 13 Grad Celsius die Leinwand gebrochen ist, was aber für alle Beteiligten glimpflich ausging. Er ist ebenso von Anfang an dabei und verrät, dass mittlerweile viele andere Städte und Gemeinden die Erfolgsveranstaltung ebenfalls in ihr Programm aufgenommen haben.

Eisinger verrät auch, dass der frühere Bürgermeister Jochim Scholz diese Veranstaltung initiiert hat und sie dann auch nach Neckarsulm gebracht hat, wo er Oberbürgermeister war. Seitdem er dort nicht mehr im Amt ist, findet auch keine „Feuerzangenbowle“ mehr statt. Darüber müssen sich jedoch die Steinheimer Bürger keine Gedanken machen, verrät der künftige Bürgermeister Thomas Winterhalter. Auch er hat sich unter die Gäste gemischt und freut sich sichtlich über die stimmungsvolle und gut angenommene Veranstaltung auf dem Marktplatz.