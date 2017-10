Steinheim - Über ein Toilettenfenster stieg in der Nacht zum Freitag ein noch unbekannter Täter in einen Fachmarkt für Baustoffe in der Bahnhofstraße in Steinheim ein. Das Fenster im Obergeschoss erreichte der Langfinger vermutlich über ein Regal an der Außenwand, das er hochkletterte und so ins Innere gelangte. Dort durchsuchte er im Verkaufsraum den Thekenbereich, löste aber vermutlich Alarm aus und türmte deshalb ohne Beute. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Steinheim bittet um Hinweise unter Telefon 07144/82306-0.