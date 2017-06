Steinheim „In Christus habe ich Frieden gefunden“

Die drei mussten unter schwierigen Umständen aus dem Iran fliehen, weil sie zum Christentum konvertiert waren. „In Christus habe ich Frieden gefunden. Das ist der wichtigste Grund, warum ich an Jesus glaube”, sagt Erfan Farakani. Der Iraner ist noch keine 20 Jahre alt und lebt seit Februar in Deutschland. In der Schule hat er eine besondere Liebe zur Musik entwickelt und spielt leidenschaftlich Geige. Deswegen ist er immer häufiger in Konflikt mit den Behörden im Iran geraten, da Musik nicht als Teil der islamischen Kultur betrachtet wird. Seit März lebt er gemeinsam mit sieben weiteren Flüchtlingen aus dem Iran und vier Flüchtlingen aus Eritrea in einer umgebauten Wirtschaft in Höpfigheim.

„Als ich in der Bibel gelesen habe, fand ich eine Stelle , die mich sehr bewegt hat: ‚Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet’ (Mt 7,1). Das war ein Zeugnis, dass Gott mit mir spricht”, bekennt sein Freund und Mitbewohner Arash Abduli.