Steinheim Im Weltall gibt es keine Explosionsgeräusche

Die Experimente widmen sich unter anderem Themen wie Verhalten von Körpern im Vakuum, Raketenstart, Datenübertragung via Lasertechnologie und einem „Live-Versuch“ mit Kommunikation zwischen Bodenstation und Satellit.

Bei einem der Experimente konnten die Schüler erleben, welchen Einfluss Vakuum auf Materialen und Geräte hat. Der erste Versuchsteil erklärte das Verhalten von Schallwellen im Vakuum. Nachdem der Luftdruck in einer Glasglocke mithilfe einer Vakuumpumpe abgesenkt wurde, hörte man zum Beispiel das Klingeln eines Weckers nicht mehr. Durch das fehlende Medium in dem sich Schallwellen ausbreiten können – die Luft – wurde das Klingeln erst wieder hörbar als die Glocke durch das Ventil mit Luft geflutet wurde. Am praktischen Beispiel ließ sich hier darstellen, dass es laute Kanonen- sowie Explosionsgeräusche im Weltall gar nicht gibt, was der ein oder andere „Star Wars“-Fan etwas ernüchternd zur Kenntnis nahm.