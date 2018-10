Steinheim/Hundesport „Paji“ heißt „Geschenk“ – und macht dem Namen alle Ehre

Erfolgreich ist sie bis heute in allen ­Bereichen, für viele ist aber vor allem wohl Letzteres nicht nur im eigentlichen Sinn ein Fremdwort. „Hüpfen da nicht Hunde über eine Stange?“, bekommt man nicht selten zu hören. Wie diese Art des Hundesports aber genau funktioniert, ist oft nicht klar. Dabei beschreibt die einfachste Übersetzung „Agilität“ das Ganze schon ziemlich genau. Auf Deutsch bedeutet Agility genau genommen so viel wie Gelenkigkeit oder Wendigkeit. Melissa erklärt selbst: „Es geht im Prinzip um die Geschicklichkeit, mit der der Hund einen Parcours mit ­verschiedenen Hindernissen möglichst schnell bewältigen muss.“ Auf einer Parcours-Länge von etwa 80 bis 200 Metern gilt es dabei rund 20 Hindernisse zu durchlaufen. Paji und ihre tierischen Kollegen schaffen das im Durchschnitt in etwa 30 bis 40 Sekunden. Der Hundeführer begleitet seinen Vierbeiner dabei und zeigt ihm das nächste zu absolvierende Hindernis nur mit Stimme, Handbewegungen und Körpersprache an – das Tier zu berühren ist verboten. Wie konzentriert Hund und Mensch dabei sein müssen, zeigen die ­Genauigkeit, auf die Wert gelegt wird, und auch die Strenge, mit der kleinste Fehler bestraft werden.

Neben Tunnels, Weitsprung und ja, dem weithin bekannten Sprung über eine Stange, erwarten den Hund auch Sicherheitsreifen, die es zu durchspringen gilt, die bei der kleinsten Berührung aber auseinanderfallen. Beim Stangen-Slalom lauert die ­Gefahr im richtigen Einfädeln. „Sobald der Hund nicht mit der linken, sondern mit der rechten Schulter zuerst in die Stangen einfädelt, wird er disqualifiziert“, macht ­Melissa Hekel klar und fügt an: „Gleiches gilt auch, wenn er ausfädelt, also eine ­Stange auslässt.“ Dazu kommen die drei Kontaktzonen-Geräte Wippe, Laufsteg undA-Wand, deren farblich markierte Felder der Hund mit mindestens einer Pfote ­berühren muss.

Nachdem ein Richter einen Parcours bestehend aus diesen Elementen aufgestellt hat, haben die Hundeführer fünf ­Minuten Zeit, die festgelegte Strecke abzugehen und sich die Hindernisse einzuprägen – und das zusammen mit rund 25 bis 30 anderen Leuten. „Das erfordert auch vom Hundehalter eine ganze Menge Konzentration“, so die Vize-Weltmeisterin. In Dänemark Anfang Oktober musste sie mit Paji sechs Läufe an zwei Tagen absolvieren „und das ist schon eine echte Haus­nummer“. Doch Paji hat ihrem Namen, der Kisuaheli ist und so viel wie „Geschenk“ ­bedeutet, alle Ehre gemacht. Aber kein Wunder: Mit ihren drei Jahren ist sie ein echtes Ausnahmetalent. „Mit drei fangen viele erst an, einen Hund gezielt auszubilden. Aber Paji ist ein schlaues Köpfchen. Sie weiß, um was es geht und kann außer­ordentlich gut verknüpfen. Und ich schaffe es trotz Aufregung irgendwie, ihr das Ganze als Training zu verkaufen. Und nur, wenn Hund und Mensch ein gut aufeinander ­abgestimmtes Team sind und sich fast blind verstehen, kann es gut werden.“