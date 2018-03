Steinheim Horrenwinkel kann mit mehr Bussen rechnen

Sowohl die Regionalbus Stuttgart GmbH (RBS) als auch die Württembergische Bus-Gesellschaft (WBG) wollen künftig werktags 35 Fahrtenpaare über den Horrenwinkel ins Programm nehmen. Sogar noch einen Schritt weiter geht allerdings die RBS, die das Wohngebiet von Dezember an auch an Samstagen sowie sonn- und feiertags ansteuern will. An diesen Tagen stoppt seither überhaupt kein Bus in der Gegend. Das möchte die RBS nun ändern, die bei der Ausschreibung mit gleich acht Fahrenpaaren für diese Tage ins Rennen gegangen ist. Folglich legte die Verwaltung dem Gremium ans Herz, sich für die Regionalbus Stuttgart GmbH als Betreiber auszusprechen – was die Runde auch geschlossen tat.