Steinheim-Höpfigheim Party bis spät in die Nacht

Das Vereinsheim war von den Fußballern in eine Diskothek verwandelt worden, bunte Lichter verbreiteten Partystimmung. Getanzt wurde dennoch wenig, obwohl zumindest am Anfang noch genügend Platz dafür da war. Stattdessen standen die Menschen an den aufgestellten Stehtischen, prosteten sich mit einem Bacardi Cola, einem Cuba Libre oder einem anderen Drink fröhlich zu und schafften es trotz der beachtlichen Lautstärke der Musik, sich zu unterhalten. Viele rockige Titel wie „It’s Raining Men“ in einer 90er-Jahre-Version wechselten mit sanfteren Tönen wie „Lemon Tree“, rhythmisch waren alle, so dass die meisten zumindest im Stehen ein wenig wippten.

Noch um zehn Uhr abends, zwei Stunden nach dem offiziellen Beginn, strömten die Gäste scharenweise ins Vereinsheim. Angst davor, um Mitternacht oder kurz danach rausgeworfen zu werden, musste keiner von ihnen haben, denn da das Vereinsgebäude sehr abgelegen im Kälblingswald liegt, störte sich keiner an den wummernden Bässen. „Es ist unser Vereinsheim, da können wir feiern, so lange wir wollen“, sagte Marcus Baier, der Abteilungsleiter der Fußballer.