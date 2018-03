Steinheim-Höpfigheim Nur in einer Richtung ins Wohngebiet

Bürgermeister Thomas Winterhalter wies noch auf die städtebauliche Linie an der Hauptstraße hin, die die Grenzen der künftigen Bebauung regelt. Man habe sich an den bestehenden Gebäuden orientiert, und die Linie in das Neubaugebiet weiter gezogen. Auch Garagen dürfen nicht oberhalb dieser Linie zur Hauptstraße hin gebaut werden. Die Arrondierung am Ortsrand ist Bestandteil des Stadtentwicklungskonzepts iST30. In der Erweiterung Seewiesen sind Ein- und Mehrfamilienhäuser möglich. Auch größere Baukörper mit 13 mal 30 und 12 mal 26 Metern sind vorgesehen. Mit Tiefgaragen und oberirdischen Stellplätzen an der Mühlbachstraße will man genügend Parkmöglichkeiten für die künftigen Bewohner bereit stellen.