Steinheim-Höpfigheim Neuer Pächter für Melchior-Jäger-Stuben

Der 58-jährige Küchenmeister setzte sich im Auswahlverfahren gegen zwei Mitbewerber durch. Bis Ende April bewirtet Georg Schätz noch im Schützenhaus in Neckarweihingen. Nach zwölf Jahren hätten dort zuletzt jedoch „widrige Umstände“ geherrscht, nachdem die Sport-Schützen sowie die Jägervereinigung Ludwigsburg insolvent gegangen waren und die Zukunft des Schützenhauses lange offenblieb.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit in Höpfigheim“, sagt der aus Freiberg kommende Georg Schätz, der selbst in der Küche stehen und auf deutsche und regionale Gerichte setzen wird. „Nicht fehlen darf eine Karte mit kulinarischen Neuigkeiten, die sich alle paar Tage verändert“, sagt er. Neben den Standards – Schnitzel, Zwiebelrostbraten oder auch Vesper – gebe es hier Variationen – mal mit Fisch, Antipasti, Pilzen, Spargel oder Salatvariationen. Auch Wild wird angeboten. „Es wird niemand nach dem dritten Besuch behaupten können, er kenne die ganze Karte“, sagt Georg Schätz schmunzelnd. Wichtig seien ihm in der Küche Kreativität und Frische. „Die Wahrheit liegt auf dem Teller. Da bringt dir auch das schönste Ambiente nichts.“