Steinheim-Höpfigheim Mit Unterschriften gegen neues Wohngebiet

Der Schultes und sein Stadtbaumeister verteidigten auch die Bebauung in dem neuen Gebiet, die aus Sicht der Kritiker zu massiv ausfällt – und zwischenzeitlich sogar noch verdichtet worden sei. Letzteres sei nicht zutreffend, beteuerte Frank Fussenegger. Die Zahl der Wohneinheiten habe sich nicht verändert. „Wir sind weiterhin bei 35 Einheiten“, bestätigte Winterhalter. Und was die angeblich generell zu dichte Bebauung an dieser Stelle anbelangt, konstatierte der Schultes, dass die Region genau dies fordere. „Damit kann der Flächenverbrauch so gering wie möglich gehalten werden“, erklärte er.

Thomas Wetzk bemängelte jedoch, dass die zwölf Meter, die die beiden Mehrfamilienhäuser hoch sein dürfen, schon ein Wort seien. Winterhalter wollte das gar nicht bestreiten, es gebe in Höpfigheim aber größere Häuser. Im Übrigen solle in besagten Mehrfamilienhäusern Wohnraum geschaffen werden, den sich auch Otto Normalverdiener leisten kann. Der Schultes hob zudem hervor, dass es keine Alternative zu diesem Gebiet in Höpfigheim gebe. Das Areal Schafäcker IV könne derzeit personell schlicht nicht gestemmt werden, weil zunächst in Kleinbottwar das Gebiet Scheibenäcker auf den Weg gebracht werde.