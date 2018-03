Steinheim-Höpfigheim Mit Biegepüppchen ins Beziehungsgeflecht

Einmal in der Woche wird das Thema dann auch interaktiv im Morgenkreis bearbeitet. Das bringt viel Spaß und lässt die Kinder über das Beziehungsgeflecht einer Familie nachdenken. Schrittweise nämlich lernen sie die einzelnen Familienmitglieder sowie deren Bedeutung kennen. Was genau sind eigentlich Onkel und Tante und wie nennt man deren Kinder? Wie stehen sie im Bezug zu einem selbst? Fragen, die mit großer Selbstverständlichkeit im Spiel Beantwortung finden. Damit das alles nicht abstrakt im Raum steht, gibt es Biegepüppchen, die durch das intensive Spiel im lichtdurchfluteten Spielezimmer als Familie Maier zum Leben erweckt werden. „Wir bleiben dabei dicht an den Lebensrealitäten der Kinder. Da beispielsweise die Patchworkfamilie derzeit kein Thema für die Kinder zu sein scheint, bleibt sie außen vor“, erklärt die Leiterin, die gemeinsam mit ihren Fachkräften jede Woche an der Geschichte weiterbastelt. „Wir wechseln uns ab, und jede Kollegin knüpft an das an, was in der vorigen Woche erzählt wurde“. Die Kinder passen dabei sehr gut auf und machen die Betreuerinnen auch darauf aufmerksam, sollten sich Ungereimtheiten eingeschlichen haben. „Deshalb notieren wir alles und schreiben die Namen aller Familienangehörigen sofort auf, die im Laufe der Geschichte hinzu kommen“.

Und so gibt es bis heute nicht nur Mama Marianne und Papa Rainer, sondern auch die Großeltern. „Und da musste natürlich erst mal definiert werden, von welchem Elternteil das jeweils die Eltern sind“, führt Andrea Wolz schmunzelnd aus. Auch bei der Namensgebung sind die Kinder eifrig mit dabei und benennen die Verwandten ganz ohne Streitigkeiten. Und damit es spannend bleibt, gibt es außer den Eltern und den beiden Großelternpaaren, selbstverständlich auch Kinder: Felix, so wurden die Charaktereigenschaften definiert, ist ein aufgewecktes, wildes Kerlchen, das gern klettert und großen Bewegungsdrang hat. Seine Schwester Susi ist noch ein Baby, und alle werden in den kommenden Wochen vermutlich noch eine Reihe sozialer Herausforderungen bestehen müssen, damit die kleinen Kinderhausbesucher vieles lernen können. „Das alles erzeugt auch einen ordentlichen Schneeballeffekt“, hat Wolz außerdem erfahren. „Wir haben plötzlich festgestellt, dass wir gar kein Puppenhaus haben“. Das jedoch wurde inzwischen gekauft.