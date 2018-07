Steinheim-Höpfigheim Kinoromantik bei Popcornduft im Schlosshof

Unwägbar bleibe natürlich stets das Wetter, meinen die Organisatoren, die sich mit „Abmangelsponsoren“ gegen Verluste abgesichert haben, so Ortsvorsteher Heck. Das Vorprogramm gestalten die Tanzschule Jaag zu „Dirty Dancing“, Musiker Helmut Freyhardt vor „Dieses bescheuerte Herz“, während Helga Becker alias Frau Nägele am Samstag in Stimmung bringt.

Das erste Höpfigheimer Sommerkino auf dem Schlosshof findet von Donnerstag, 12., bis Samstag, 14. Juli, statt. Das Vorprogramm mit Bewirtung startet ab 19 Uhr, die Filme beginnen um 21.30 Uhr. Der Kultfilm „Dirty Dancing“, der direkt am Donnerstag gezeigt wird, kostet 5 Euro im Vorverkauf. „Dieses bescheuerte Herz“ läuft am Freitag und „Das etruskische Lächeln“ dann am Samstag. Beide Filme kosten je 7 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf beginnt ab sofort in der Bäckerei Schütz, bei der Reinigung Wolff in Steinheim und in der Poststelle der Gärtnerei Gruber in Erdmannhausen.