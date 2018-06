Steinheim-Höpfigheim Kelterbrettle kommt mit Kracher zurück

Einmal im Jahr präsentiert das Kelterbrettle ein neues Stück aus dem Genre Mundart-Theater und seit der Gründung der Gruppe im Jahr 1995 hat es keine Wiederholung gegeben. Auch heuer brachten die Schauspieler eine schwungvolle Komödie auf die Bühne, voller Witz und mit dem klassischen schwäbischen Lokalkolorit. Die beiden Gast- und Landwirte Helene und Paul, gespielt von Nicole Schiele und Kai Klumpp, haben ihren Hof zu einer waschechten Wellness-Oase umfunktioniert. Hofmeister Max, gegeben von Michael Wolff, muss als Wellnesstrainer Meister Hoi herhalten und fungiert dabei nicht nur als Masseur und Yogatrainer, sondern auch als Akupunkteur, Hypnotiseur und Qui-Gong Meister. Seine mannigfaltigen Fähigkeiten hat sich der Meister in der Volkshochschule und über Youtube angeeignet. Seine Akupunktur-Künste erprobt er gleich zu Beginn des Stückes an Bauer und Koch Paul. Bei einer Demonstration seines Könnens hypnotisiert Max die Wirtin Helene derart, dass sie bei einem Klatschen glaubt, sie sei Kleopatra. Zu allem Überfluss taucht auch noch der geisteskranke, aber ungefährliche Kalle Bommel, gespielt von Max Waldmann, auf, der ständig seine Persönlichkeit wechselt. Ihm dicht auf den Fersen ist Ulrike Gröger in ihrer Rolle als Frau Doktor Doktor Obertal, die den Patienten so schnell wie möglich in die Psychiatrie zurückführen möchte. Klar, dass bei einem solchen Szenario Chaos und schallendes Gelächter vonseiten des Publikums vorprogrammiert sind.