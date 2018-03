Steinheim-Höpfigheim/Fußball „Es hätte schon etwas besser laufen können“

Personell nimmt man die Rückrunde, die für den GSV an diesem Sonntag mit dem Derby bei Kellerkind TSG Steinheim beginnt, unverändert in Angriff. „Allenfalls zwischen unserer ersten und unserer zweiten Mannschaft kann es den ein oder anderen Wechsel geben“, sagt Wägerle, der im Spitzenkampf vor allem auf „unser hohes Tempo in der Offensive“ setzt. Torjäger Sandro Kraft (elf Saisontreffer) und Flügelflitzer Henrik Willberg (7) sind dabei in erster Linie zu nennen. Verbesserungsbedarf sieht der GSV-Trainer dagegen im Defensivverhalten. „Wir haben zu viele Tore kasssiert“, stellt er mit Blick auf die Tabelle nüchtern fest, auch wenn er für die Tatsache, dass sein Team von den fünf Titelaspiranten das schwächste Torverhältnis aufweist, eine ganz eigene, aber absolut plausible Erklärung parat hat: „Die beiden Tabellenletzten aus Oberstenfeld und Erdmannhausen sind gegen uns gar nicht erst angetreten, so dass die Spiele also nur mit 3:0 für uns gewertet wurden“. Die Entscheidung in der Kreisliga B2, davon ist Wägerle überzeugt, fällt aber letztlich in den direkten Duellen: „Einen klaren Favoriten sehe ich nach der Hinrunde überhaupt nicht. Für uns ist es so, dass wir im April hintereinander auf den FC Marbach II und den TSV 1899 Benningen II treffen. Spätestens wird man sehen, wo es hingeht“, glaubt er.